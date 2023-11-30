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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:30
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, G.T. isimli kadının üzerinde tabanca ele geçirildi, yanındaki E.K. ise kaçmaya çalışırken bir miktar uyuşturucuyu yere attı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden G.T'nin uyuşturucu suçundan 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası, yaralamadan 2 bin 240 lira para cezası olduğu, E.K'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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