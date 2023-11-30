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        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası devam ediyor

        Havza Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:42
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        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası devam ediyor
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        Havza Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası devam ediyor.

        Havza Belediyesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi işbirliğiyle Havza Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 16 takım 4 grup halinde mücadele ediyor.

        D grubunun ilk maçında İlçe Jandarma Komutanlığı rakibi İlçe Sağlık Müdürlüğünü 13-2 yendi.

        Turnuvanın ikinci maçında ise Havza Kaymakamlığı ile Havza Belediyesi karşı karşıya geldi. Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in de oynadığı müsabaka sonucunda Havza Belediyesi rakibi Havza Kaymakamlığını 11-9 yendi.

        Kaymakam Ayvat, turnuvanın Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "16 kurumumuzun katıldığı turnuvada amacımız kurumlarımız arasındaki diyalogu geliştirmek ve kurumlarımızda çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak. Turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi açısından bu tür organizasyonları önemsemekteyiz. Sporun birleştirici gücü ile kurumlar arasında iyi olan ilişkilerimizi daha da iyi hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza başarılar dilerim." dedi.

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun ise turnuvanın 21 Aralık'ta oynanacak olan final maçı ile sona ereceğini belirtti.

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