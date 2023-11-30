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        Samsun'da "Kadın girişimcilik ve işletme kooperatifi" eğitimi düzenlendi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde kadınlara kooperatif kurma sürecinin anlatıldığı "Kadın girişimcilik ve işletme kooperatifi" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:48
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        Samsun'da "Kadın girişimcilik ve işletme kooperatifi" eğitimi düzenlendi
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde kadınlara kooperatif kurma sürecinin anlatıldığı "Kadın girişimcilik ve işletme kooperatifi" eğitimi gerçekleştirildi.

        Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Asarcık Üreten Kadınlar Derneği üyeleri ve ilçede halk eğitimi kurslarına katılan 100 kadına kooperatif kurma sürecini anlattı.

        Kadınların üretime dahil olmasının önemine değinen Turpçu, il müdürlüğü olarak Asarcıklı kadınlara yol göstereceklerini belirtti.

        Eğitime katılan Asarcık Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş da Asarcık'ta bu tür girişimlerin olmasını istediklerini, kadınların bu yolda yanlarında olacağını kaydetti.

        Eğitim sonrası Asarcık Üreten Kadınlar Derneği lokalinde ilçenin yöresel yemeği olan kaz tiriti ikram edildi.

        Programa Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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