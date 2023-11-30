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        Samsun'da ağabey-kardeşe uyuşturucudan gözaltı

        SAMSUN´unAtakum ilçesinde 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Y.T. ve kardeşi F.T. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:10
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        Samsun'da ağabey-kardeşe uyuşturucudan gözaltı
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        SAMSUN´unAtakum ilçesinde 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Y.T. ve kardeşi F.T. gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda F.T. ve ağabeyi Y.T.´nin evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 17 sentetik ecza hap, 19 gram kubar esrar, 6 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 91 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili ağabey-kardeş gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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