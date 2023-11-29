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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 23:13 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:17
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen F.T, ağabeyi Y.T ve D.A'nın evlerine operasyon düzenlendi.

        İkametlerdeki aramalarda, 37 gram kubar esrar 17 sentetik ecza hap, 2 gram kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.

        Operasyonda söz konusu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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