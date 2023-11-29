Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen F.T, ağabeyi Y.T ve D.A'nın evlerine operasyon düzenlendi.
İkametlerdeki aramalarda, 37 gram kubar esrar 17 sentetik ecza hap, 2 gram kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Operasyonda söz konusu 3 şüpheli gözaltına alındı.
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