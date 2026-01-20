Habertürk
        Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Giriş: 20.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:24
        Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seçime geçildi.

        Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Murat Bezirgan, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

        Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından bilanço ve bütçe görüşmeleri yapıldı, yeni dönem çalışma programı ele alınarak yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

        Genel kurula Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda üyeleri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

