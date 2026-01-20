Samsun'da ilçesinde kumar denetimi yapıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna yönelik denetim gerçekleştirildi.



19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan kontrolde, masa etrafında oturan Y.Y, İ.Y, S.B, İ.K. ve N.D'nin kumar oynadıkları belirlendi.



Kumar oynandığı tespit edilen masa üzerinde 22 bin 400 lira, 200 dolar ve 100 avro ele geçirildi.



Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlem uygulandı.







