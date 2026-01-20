Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        OMÜ Tıp Fakültesinin 800 yatak kapasiteli yeni hastane binası projesi yatırım programına alındı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) için planlanan yeni hastane projesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek 2026 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ Tıp Fakültesinin 800 yatak kapasiteli yeni hastane binası projesi yatırım programına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) için planlanan yeni hastane projesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek 2026 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin metrekare alanda inşa edilmesi planlanan ve 800 yatak kapasiteli olacak yeni hastane, çağdaş sağlık hizmeti anlayışı doğrultusunda hastalara daha konforlu ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla projelendirildi.

        Projenin tamamlanmasıyla bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ve uygulama süreçlerinin modern fiziki koşullarda yürütülmesi hedefleniyor.

        Yeni hastanenin Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması, üniversitenin eğitim, araştırma ve uygulama kapasitesini ileriye taşıması öngörülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, öncelikli projeleri arasında yer alan yeni hastane yatırımının yürütülen çalışmalar sonucunda yatırım programına dahil edildiğini belirtti.

        Yeni hastane yatırımının üniversite ve bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Aydın, projenin yalnızca bir fiziki yatırım değil, nitelikli sağlık hizmeti, güçlü tıp eğitimi ve ileri düzey bilimsel araştırma altyapısı anlamına geldiğine işaret etti.

        Modern teknolojiyle donatılmış, hasta ve çalışan odaklı bir sağlık kompleksi inşa etmeyi ve üniversiteyi sağlık alanında referans merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Aydın, projeye destek veren Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilgili bakanlıklar, Samsun milletvekilleri ile katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Samsun'da ilçesinde kumar denetimi yapıldı
        Samsun'da ilçesinde kumar denetimi yapıldı
        Canik'te 7 yılda 12 binden fazla kadına mesleki eğitim verildi
        Canik'te 7 yılda 12 binden fazla kadına mesleki eğitim verildi
        Samsun'da sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
        Samsun'da sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
        Havzalı taraftar, 27 yıldır Samsunspor kafilesinin kaza yaptığı yeri ziyare...
        Havzalı taraftar, 27 yıldır Samsunspor kafilesinin kaza yaptığı yeri ziyare...
        Alaçam'da jandarma personeline sigara bağımlılığı eğitimi verildi
        Alaçam'da jandarma personeline sigara bağımlılığı eğitimi verildi
        Şampiyonluk kupası Atakum'da Atakum Belediyesi'nden şampiyonlara coşkulu ka...
        Şampiyonluk kupası Atakum'da Atakum Belediyesi'nden şampiyonlara coşkulu ka...