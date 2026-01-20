Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Canik'te 7 yılda 12 binden fazla kadına mesleki eğitim verildi

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınları mesleki eğitim ve sosyal aktivitelerle buluşturdukları hanım konakları aracılığıyla 7 yılda 12 bin 132 kadını ücretsiz, sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:29
        Sandıkçı, yaptığı açıklamada, Canik'te kadın istihdamına yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini, Tenzile Hanım Konağı, Bala Hatun Hanım Konağı, Hayme Ana Hanım Konağı ve Rahime Birinci Hanım Konağı'nı hizmete sunduklarını anlattı.

        Yeni hanım konaklarıyla derslik ve atölye kapasitesini artırdıklarını aktaran Sandıkçı, aynı zamanda kadınların seminer, konferans ve sosyal aktivitelerle bir araya gelebileceği yeni sosyal ortamlar oluşturduklarını kaydetti.

        Kadınların ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Sandıkçı, şunları kaydetti:


        "Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Hanım kardeşlerimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Teorik ve uygulamalı olarak sürdürdüğümüz eğitim programlarımıza, hanım kardeşlerimizin talep ve önerileri doğrultusunda yenilerini ekliyoruz. 7 yılda 12 bin 132 kadın eğitim programlarından yararlandı. Eğitimlerini tamamlayıp sertifika alan kadınlar uzmanlaştıkları alanlarda işbaşı yaparak ya da kendi işletmelerini açarak çalışma hayatında yer almaya devam ediyor."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

