Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde suç unsuru kesici alet satan bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde suç unsuru kesici alet satan bir şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi'nde Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunun işlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
R.Ş'nin ikametinde yapılan aramada 30 sustalı bıçak ve 5 muşta ele geçirildi. R.Ş. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.