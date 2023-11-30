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        Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde suç unsuru kesici alet satan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:05
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        Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde suç unsuru kesici alet satan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi'nde Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunun işlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        R.Ş'nin ikametinde yapılan aramada 30 sustalı bıçak ve 5 muşta ele geçirildi. R.Ş. gözaltına alındı.

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