Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde suç unsuru kesici alet satan bir şüpheli gözaltına alındı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi'nde Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunun işlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

R.Ş'nin ikametinde yapılan aramada 30 sustalı bıçak ve 5 muşta ele geçirildi. R.Ş. gözaltına alındı.