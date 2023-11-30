Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan O.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.

O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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