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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:50
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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan O.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.

        O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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