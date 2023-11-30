OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakupoğlu, Senegal'de yapılan böbrek nakillerinde görev aldı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, Senegal'de canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinde görev aldı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı ile Sağlık Bakanlığı ve Senegal Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat kapsamında 11 kişilik Türk doktor ekibi, canlıdan canlıya böbrek nakli gerçekleştirmek amacıyla Senegal'in başkenti Dakar'a gitti.

Ekip, Dakar'da 24-28 Kasım tarihlerinde 3 hastaya yakınları tarafından bağışlanan böbrekleri başarıyla nakletti.

Senegal'e giden Türk doktor ekibinde görev alan Prof. Dr. Yakupoğlu, gazetecilere, Dakar'daki Ouakam Askeri Hastanesinde canlıdan canlıya 3 böbrek naklini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar Senegal'de hiç böbrek nakli yapılmadığını belirten Yakupoğlu, "Buradaki ilk nakilleri yaptık. Bu sadece Senegal için değil, bölge ülkeleri için de bir ilkti. Yani Batı Afrika'daki ülkelerde bugüne kadar nakil gerçekleşmemiş. Bütün Batı Afrika ülkelerinde ilk nakiller olması açısından çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Nakil ameliyatlarında bulunan Senegalli meslektaşlarının ise daha önce organ nakli konusunda Türkiye'de eğitim alan doktorlardan oluştuğunu anlatan Yakupoğlu, "Özellikle karaciğer nakli olmak üzere başka nakillerin de yapılmasını istiyorlar bizlerden. Bugüne kadar sadece kornea nakilleri gerçekleştiriliyor bu bölgede, onun haricinde nakil ameliyatları yapılamıyordu." ifadesini kullandı.

Nakillerin ardından Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın da Türk heyetini kabul ettiğini dile getiren Yakupoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Sall, ekibi devlet nişanı ile ödüllendirdi. İyi bir intiba bırakarak, dört günde çok işler yaparak dönmeyi başardık. Nakillerden biri karı kocaydı. Eşi karısına böbreğini bağışlarken, diğer iki nakil kız ve erkek kardeşler arasında gerçekleşti. Hepsi sağlıklı şu anda. Bu deneyim bize çok şeyler gösterdi. Sağlık konusunda Türkiye çok önemli adımlar atmış durumda, çok ileri tedavi ve teşhis yöntemleri kullanılıyor günümüzde. Çalıştığımız hastane Senegal'in en gelişmiş hastanesi, askeri bir hastane içinde bu işlemleri gerçekleştirdik ancak kullanılan alet edevat, hijyenik şartlar olsun çok da iç açıcı değildi. Bütün bunlara rağmen elimizden geleni yapıp bilimsel gerçeklerden ödün vermeden ameliyatları gerçekleştirdik."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise nakilleri gerçekleştiren ekibin içinde OMÜ'den bir akademisyenin yer almasından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu tür çalışmaların devamının gelmesi, hem oradaki hastalar hem de hizmet veren doktorlar için son derece önemli. OMÜ olarak bu tarz çalışmalara her türlü katkıyı vermekten son derece mutlu olacağız. Sağlık Bakanlığımızın böyle bir şeyi yapmış olması da Türkiye açısından son derece değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.