Samsun´da polise direnen kadın ile erkek gözaltına alındı SAMSUN´dapolisin yaptığı şok uygulamalar sırasında ekiplere direnen kadın ile erkek gözaltına alındı.

SAMSUN´dapolisin yaptığı şok uygulamalar sırasında ekiplere direnen kadın ile erkek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şok uygulama yaptı. Saitbey Mahallesi´nde ekipler, bir kadın ile erkeğe kimlik sordu. Ancak bu kişiler, polise direndi. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Gelen ekipler, G.T. isimli kadının üzerinde 1 tabanca ele geçirdi. Bu sırada üzerindeki bir miktar metamfetamini atıp kaçmaya çalışan E.K. ise polis ekiplerince yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, G.T.´nin `uyuşturucu bulundurmak´ suçundan 6 yıl 11 ay, `uyuşturucu´ ve `hırsızlık´, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranması ve `basit yaralama´ suçundan 2 bin 240 lira para cezası olduğu tespit edildi.

E.K´nin ise 2 motosiklet hırsızlığı, 'resmi belgede sahtecilik', 'kasten yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' ile 'taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüphelilere görevli memura mukavemet suçundan işlem yapıldığı, G.T.´nin kesinleşmiş hapis cezası olduğu için işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.