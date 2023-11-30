Markus Gisdol: Bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybederseniz her şeyi kaybedebilirsiniz SamsunsporTeknik Direktörü Markus Gisdol, "Ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Elbette bunu duymak istemediğinizi de biliyorum. Bu durumla alakalı yeteri kadar tecrübemin olduğunu da biliyorum. Eğer bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybedecek olursanız her şeyi kaybedebilirsiniz. Puanlara ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Benim için önemli olan gerek antrenmanlarda, gerekse maçlarda takımı yüzde 100 en iyi şekilde hazırlamak ve ona göre de başarılı sonuçlar almak" dedi.

SamsunsporTeknik Direktörü Markus Gisdol, "Ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Elbette bunu duymak istemediğinizi de biliyorum. Bu durumla alakalı yeteri kadar tecrübemin olduğunu da biliyorum. Eğer bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybedecek olursanız her şeyi kaybedebilirsiniz. Puanlara ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Benim için önemli olan gerek antrenmanlarda, gerekse maçlarda takımı yüzde 100 en iyi şekilde hazırlamak ve ona göre de başarılı sonuçlar almak" dedi.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda topladığı 8 puanla 19'uncu sırada yer alan Samsunspor, hafta sonu deplasmanda Adana Demirpor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol, takımın son durumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Adana Demirspor'un evinde oynadığı tüm maçları kazandığını sadece Fenerbahçe ile berabere kaldığını belirten Gisdol, "Adana Demirspor özellikle evinde oynadığında çok iyi bir takım. İç sahada oynadıkları bütün maçları kazandılar. Sadece Fenerbahçe'ye karşı beraberlik aldılar. Oradan puanlar almak zor olacaktır. Bunu da biliyoruz. Biz buna çok iyi hazırlandık. Yarın yaklaşık 7 saat sürecek olan bir yolculuğumuz olacak. Bunu da iyi organize etmemiz lazım ki fiziksel olarak bu oyunda iyi bir performans gösterebilelim. Sadece taktiksel olarak değil, diğer bütün çalışmaları da iyi organize edip en iyi şekilde rakibin karşısında o sahada puan almaya çalışacağız" dedi.

"TAKIMI GOL POZİSYONLARINA GİRME KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMAYACAK BİR POZİSYONA GETİRMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş maçında kötü bir sonuç aldıklarını ama doğru yolda olduklarını belirten Gisdol, "Bu bazen uzun bir yolculuk. Benim ilk adımda yapmak istediğim, takımı gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntı yaşamayacak bir pozisyona getirmek ve takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Biz bunu başardığımızda, birkaç adım daha iyi pozisyona geldiğimizde tabii ki de goller bulacağız ve çok daha erken bir şekilde başarılı olacağız. Son oynadığımız maçta 78'inci dakikada bulduğumuz çok net bir pozisyon vardı. O pozisyonda gol atmış olsaydık 2-1 öne geçecektik. Atamadığımız için de son 10 dakika kala golü yedik ve mağlup olduk. Takım ve kulüp adına yazık oldu. Kötü bir sonuç oldu ama doğru yolda olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

"ADANA'DA GOL ATMAK ZOR OLACAKTIR"

Bu hafta oynayacakları Adana Demirspor maçında gol atmanın zor olacağını ifade eden Gisdol, "Beşiktaş'a karşı çok baskılı oynadık. Elimizden gelenin de en iyisini yaptık. Şanssız bir şekilde bazı oyuncularımızın sakatlıkları bizi biraz zor durumda bıraktı. Atmamız gereken golleri atamadık. Bu sebepten dolayı bizim için beklenmedik bir yenilgi oldu. İyi atak yapsak da gol yemediğimiz müddetçe her zaman berabere kalırız. Bu da bize 1 puan kazandırır. Adana Demirspor deplasmanında maçın kolay geçeceğini düşünmek gerçek dışı olur. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz orada ofansif anlamda da defansif anlamda da çok iyi işler yapmaya çalışacağız. Orada gol atmak zor olacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MAÇ OYNANIRKEN SAHA KENARINDA NELER OLDUĞUNA ÇOK ODAKLANILIYOR"

Muhammed Gümüşkaya ve Gaetan Laura'ın Beşiktaş maçında oyuna alınacağı sırada yedek kulübesine çağırılması daha sonra geri ısınmaya gönderilmesi, birkaç dakika sonra da gol yedikten hemen sonra 86'ınca dakikada oyuna girmeleri ve futbolcuların tepkileri sorulmasına Gisdol, şunları söyledi:

"Açıkçası bu durumla alakalı konuşmak istemiyorum. Çünkü oyun esnasında sakatlanan oyuncular oluyor. Taktiksel anlamda bazı değişiklikler yapmak ve kararlar almak zorunda kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı belki golü atan biz olacaktık ve bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Değişiklikle alakalı konuşmanın anlamsız olduğunu ve doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de maç oynanırken saha kenarında neler olduğuna çok odaklanıldığını düşünüyorum. Buna benzer şeyler olduğunda biz içeride kendi analizimizi yapıp konuşuyoruz. Bunun dışarıya aktarılmasının da doğru olduğunu düşünmüyorum"

"BASKIYI KIRMAK VE BU BASKIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACI OLACAK"

Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirten Gisdol, "Ben gelmeden önce takımda neler olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. 7 maçta sadece 1 puan alınmıştı. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Elbette bunu duymak istemediğinizi de biliyorum. Bu durumla alakalı yeteri kadar tecrübemin olduğunu da biliyorum. Eğer bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybedecek olursanız her şeyi kaybedebilirsiniz. Puanlara ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Benim için önemli olan gerek antrenmanlarda, gerekse maçlarda takımı yüzde 100 en iyi şekilde hazırlamak ve ona göre de başarılı sonuçlar almak. Kulübün ve takımın içinde bulunmuş olduğu durumları önce kabullenmemiz gerekiyor. Zor bir pozisyondayız. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de olan bir takımdan bahsediyoruz. Belki de sezon boyunca zor geçecek. Ama bizim için en önemlisi şimdi olduğu gibi sezon sonuna kadar kesinlikle bir sonraki adımı nasıl başarılı yapabiliriz ona odaklanmak ve başarılı sonuçlar almaya çalışmak. Kulübün en alt sıralarda bulunduğu sürece bu baskıyı kırmak ve bu baskıyla başa çıkmak için kesinlikle biraz daha zamana ihtiyacı olacak. Çünkü uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bunu kabullenip çok çalışmamız gerekiyor ve kesinlikle bu durumdan çıkacağız" şeklinde konuştu.

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DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

2023-11-30 16:29:36