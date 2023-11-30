Çarşamba OSB'de ruhsatlar verilmeye başlandı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk firmaya iş yeri açma ve çalışma ruhsatını teslim etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk firmaya iş yeri açma ve çalışma ruhsatını teslim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarşamba'yı üretimin ve sanayinin merkezi haline getirmek, istihdamı artırmak adına 822 bin metrekare alanda hayata geçirilen Çarşamba OSB'de geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen Çarsan Treyler fabrikasının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Belediye Başkanı Doğan tarafından firma sahibi Ahmet Öztürk'e verildi.

Doğan diğer fabrikaların da çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "OSB'miz 38 fabrikası, 7 bin 500 kişilik istihdamıyla Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, ülkemize büyük katma değer sağlayacak." ifadelerini kullandı.

OSB'deki ilk iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermiş olduklarına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Çarşamba OSB’mizdeki tüm fabrikalar tamamlandığında 7 bin 500 kişiye iş olanağı sağlamış olacağız. Tekstilkent’imizde de 2 bin 500 kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz. Üretimin ve sanayinin kenti olma noktasında büyük emekler harcadığımız Çarşamba'mızda Organize Sanayi Bölgemiz ve Tekstilkent’imiz ile birlikte 10 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çarşamba’mıza aş ve iş yönüyle önemli kazanımları olacaktır. Kentimize, şehrimize ve milletimize hayırlı olsun."

Samsun Valiliği, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile Çarşamba Belediyesi paydaşlığında hayata geçen Çarşamba OSB'de fabrikaların bazıları üretime başladı. Toplamda 38 fabrikanın yer alacağı OSB'de, ihtiyaç duyulan eleman ihtiyacının karşılanması için Endüstri Meslek Lisesi kazandırılıyor. Aynı zamanda OSB’de kadın istihdamını artırmak adına, anasınıfı da yapılıyor. Çarşamba’nın ve sanayi bölgesinin enerji ihtiyacını gidermek için OSB’de trafo merkezi hayata geçirilecek.