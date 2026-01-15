Habertürk
        Samsun'un Ayvacık ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 00:23 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:23
        Samsun'un Ayvacık ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Samsun'un Ayvacık ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.


        Açıklamada, kırsal mahalleler Terice, Döngel, Çarşıköy, Y. Mustafa Çakır ve Eynel birleştirilmiş sınıflı okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

