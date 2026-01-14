Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'un Bafra ilçesinde eğitime kar engeli

        Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 23:05 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:05
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bafra ilçesindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu, Ortadurak İlkokulu ve Ortaokulu, Kolay Lisesi, Kolay Ortaokulu ile Neyzen Tevfik İlkokulunda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bazı kırsal mahallelerden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.



