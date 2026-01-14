Samsun'un Bafra ilçesinde eğitime kar engeli
Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bafra ilçesindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu, Ortadurak İlkokulu ve Ortaokulu, Kolay Lisesi, Kolay Ortaokulu ile Neyzen Tevfik İlkokulunda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bazı kırsal mahallelerden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
