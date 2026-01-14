Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da "bağımlılıkla mücadele" semineri verildi

        Samsun'da "2026 Bağımsızlık Yılı" etkinlikleri kapsamında bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:18 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:18
        Samsun'da "bağımlılıkla mücadele" semineri verildi
        Samsun'da "2026 Bağımsızlık Yılı" etkinlikleri kapsamında bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Alaçam Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Alaçam'daki kurum amirleri, öğretmenler, mahalle muhtarları ve vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgi verdi.

        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele kapsamında dikkat edilmesi hususlarla ilgili bir seminer dinlediklerini dile getirdi.

        Bağımlılıkla mücadelenin son dönemde daha da önem kazandığına işaret eden Kayabaşı, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında özellikle gençlerimizi spora teşvik etmede çalışmalarımız bulunmakta. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonlarımızda yeni yüzme havuzumuz açılacak. Diğer tesislerimizde de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması anlamında spora, sanata, kültüre sevk etme noktasında çalışmalarımız devam etmekte. Milli Eğitim Bakanlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, belediyemiz, gerekli diğer kurumlarımızla kötü alışkanlıkların önlenmesi, bağımlılıkların azaltılması noktasında el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise 2026'nın Bağımsızlık Yılı olarak ilan edilmesinin ardından ilçedeki ilk programı yaptıklarını dile getirdi.

        Bağımsızlık kavramının ilk anlamda ailede başladığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:


        "Türk toplumunu diğer toplumlardan ayıran en büyük özelliğimiz aile kavramının daha etkili ve daha değerli olması. Türk toplumunda aile, 'ocak' diye geçer ve ilk eğitim ocakta başlar. Burada şunu görüyoruz ki önce bağımsızlığı aile içerisinde, aile bireylerinin neye bağımlı olmaya meyilde olduğunu tespit edip, hep birlikte, el birliğiyle Yeşilay'ımız öncü kuruluşumuz olmak şartıyla Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımızla ekip halinde bununla mücadele etmek durumundayız."

        Genç nüfusu güzel ve güvenli bir şekilde yönlendirmek zorunda olduklarını anlatan Özdemir, sağlıklı bireylerin gelecek nesillere aktarılması, düşüncelerin, fikirlerinin aktarılması ve üretime destek olması anlamında bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak desteklemeye, 2026 Bağımsızlık Yılı anlamında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de "2026 Bağımsızlık Yılı" kapsamında merkez ve ilçelerde birçok program gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2026 yılını "Bağımsızlık Yılı" ilan etmesi sonucunda çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Güneş, şöyle konuştu:


        "Burada kurum amirlerimizin, vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın katılımıyla teknoloji, alkol, tütün, madde, kumar bağımlılığıyla ilgili eğitimlerimizi tamamladık. Bu bağımlılıkların nelere mal olduğunu, insandaki etkilerini ve bunlardan nasıl kurtulması gerektiğiyle ilgili gerekli bilgilendirmelerini tamamladık. Bu programın oluşmasında emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

