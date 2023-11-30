Çarşamba Belediyesinden aşevi hizmeti

Çarşamba Belediyesi, aşevi hizmeti ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, öğrenci ve pazarcı esnafına sıcak çorba ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşevinde özenle hazırlanan sıcak yemekler günde iki kez ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Soğuk kış günlerinde pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtan belediye, AVM içindeki Çarşamba Halk Kütüphanesi'nde de sınav dönemlerinde öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, aşevi ile hemşehrilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizle aşımızı, sevgimizi paylaşıyoruz. İhtiyaç duyan herkes aşevimizden faydalanabiliyor. Bugüne kadar 340 bin 871 sıcak yemek, 104 bin 445 sıcak çorbayı hemşehrilerimize ulaştırdık. İhtiyaç sahiplerimiz için erzak kolileri de hazırlayarak ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, şunları kaydetti:

"Üniversite kenti Çarşamba'mızda ailelerinin bizlere emaneti olarak ilçemize gelen öğrencilerimiz de diledikleri zaman aşevimizde sıcak çorbalarını içebiliyorlar. Yakın zamanda hizmete açtığımız Türkiye’nin AVM içerisindeki en geniş kapsamlı ilk halk kütüphanesi olan Çarşamba Halk Kütüphanemizde de sınav dönemlerinde 7/24 açık bölümümüzde öğrencilerimize sıcak çorba ve çay ikramımız sürüyor. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olma gayesiyle hareket ediyoruz. Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremi sonrasında aşevimiz ile bölgede binlerce insanımıza sıcak yemek ulaştırmıştık. Ramazanda Kahramanmaraş'ta bin kişilik iftar çadırı kurarak 30 gün boyunca hem iftar hem de sahurda yemek ikramında bulunduk. Aşevimiz tarafından hazırlanan 182 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan her anda aşevimiz ile vatandaşlarımıza ulaşmayı sürdürüyoruz."