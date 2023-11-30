Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba Belediyesinden aşevi hizmeti

        Çarşamba Belediyesi, aşevi hizmeti ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, öğrenci ve pazarcı esnafına sıcak çorba ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba Belediyesinden aşevi hizmeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çarşamba Belediyesi, aşevi hizmeti ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, öğrenci ve pazarcı esnafına sıcak çorba ulaştırıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşevinde özenle hazırlanan sıcak yemekler günde iki kez ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Soğuk kış günlerinde pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtan belediye, AVM içindeki Çarşamba Halk Kütüphanesi'nde de sınav dönemlerinde öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıyor.

        Belediye Başkanı Halit Doğan, aşevi ile hemşehrilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizle aşımızı, sevgimizi paylaşıyoruz. İhtiyaç duyan herkes aşevimizden faydalanabiliyor. Bugüne kadar 340 bin 871 sıcak yemek, 104 bin 445 sıcak çorbayı hemşehrilerimize ulaştırdık. İhtiyaç sahiplerimiz için erzak kolileri de hazırlayarak ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Doğan, şunları kaydetti:

        "Üniversite kenti Çarşamba'mızda ailelerinin bizlere emaneti olarak ilçemize gelen öğrencilerimiz de diledikleri zaman aşevimizde sıcak çorbalarını içebiliyorlar. Yakın zamanda hizmete açtığımız Türkiye’nin AVM içerisindeki en geniş kapsamlı ilk halk kütüphanesi olan Çarşamba Halk Kütüphanemizde de sınav dönemlerinde 7/24 açık bölümümüzde öğrencilerimize sıcak çorba ve çay ikramımız sürüyor. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olma gayesiyle hareket ediyoruz. Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremi sonrasında aşevimiz ile bölgede binlerce insanımıza sıcak yemek ulaştırmıştık. Ramazanda Kahramanmaraş'ta bin kişilik iftar çadırı kurarak 30 gün boyunca hem iftar hem de sahurda yemek ikramında bulunduk. Aşevimiz tarafından hazırlanan 182 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan her anda aşevimiz ile vatandaşlarımıza ulaşmayı sürdürüyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Markus Gisdol: Bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybederseniz her şeyi...
        Markus Gisdol: Bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybederseniz her şeyi...
        Çarşamba OSB'de ruhsatlar verilmeye başlandı
        Çarşamba OSB'de ruhsatlar verilmeye başlandı
        3 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
        3 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi:
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi:
        Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı
        Vezirköprü'de suç unsuru kesici alet satan zanlı yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı