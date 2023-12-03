Samsun'da ahırdaki yangın eve sıçramadan söndürüldü
SAMSUN'daahırda çıkan yangın, bitişindeki eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SAMSUN'daahırda çıkan yangın, bitişindeki eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde bir eve bitişik bulunan ve içinde samanlığın da olduğu ahırda, yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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