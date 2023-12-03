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        Samsun'da ahırdaki yangın eve sıçramadan söndürüldü

        SAMSUN'daahırda çıkan yangın, bitişindeki eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:40
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        Samsun'da ahırdaki yangın eve sıçramadan söndürüldü
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        SAMSUN'daahırda çıkan yangın, bitişindeki eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde bir eve bitişik bulunan ve içinde samanlığın da olduğu ahırda, yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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