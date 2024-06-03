Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme! İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı çöken bina ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Feci olayda binanın sahibi H.M.G. ve zemin kattaki restoran işletmecisi Ö.A.D. ile birlikte 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan faciada hayatını kaybeden 35 yaşındaki 1 çocuk babası tekstil işçisi Dovletyar Charyyev'in ailesi, kardeşlerinin cenazesini almak için İstanbul'a geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:59 facebook

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