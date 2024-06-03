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        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!

        İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı çöken bina ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Feci olayda binanın sahibi H.M.G. ve zemin kattaki restoran işletmecisi Ö.A.D. ile birlikte 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan faciada hayatını kaybeden 35 yaşındaki 1 çocuk babası tekstil işçisi Dovletyar Charyyev'in ailesi, kardeşlerinin cenazesini almak için İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:59
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        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
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        Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre apartmanın dün çökmesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çöken binanın sahibi H.M.G, giriş kattaki döner dükkanı sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D. ile eski iş yeri sahibi Ö.K. sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

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        AİLESİ İSTANBUL'A GELDİ

        Faciada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Dovletyar Charyyev ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Charyyev'in 4 yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Bir tekstil firmasında çalışan 1 çocuk babası Charyyev Küçükçekmece'deki binanın 4. katındaki dairede akrabalarıyla yaşıyordu.

        Ailesi Türkmenistan'da olan Charyyev, 6 kişi yaşadıkları dairede kardeşinin 6 aylık bebeğiyle aynı odadaydı. Enkazdan yeğeni Aygozel Charyeval yaralı olarak kurtulurken, Charyyev öldü.

        Cenazeyi almak için Muğla'da yaşayan Dovletyar Charyyev'in ağabeyi ve kız kardeşi İstanbul'a geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenaze aileye teslim edilecek.

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