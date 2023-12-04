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        AK Parti'li başkanın da hayatını kaybettiği 'makas' kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi

        SAMSUN´da2 otomobilin çarpıştığı, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25), Tolgahan Topuz (22) ve Nuhcan Çevik´in (22) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Ertuğrul Sağlam´ın (26) durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik de Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:40
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        AK Parti'li başkanın da hayatını kaybettiği 'makas' kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi
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        SAMSUN´da2 otomobilin çarpıştığı, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25), Tolgahan Topuz (22) ve Nuhcan Çevik´in (22) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Ertuğrul Sağlam´ın (26) durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik de Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, 2 Aralık akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Nişan merasimine giden Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, iddiaya göre makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeritte Ankara'dan yola çıkıp Artvin'e giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü, Nuhcan Çevik ve Ertuğrul Sağlam, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İslamoğlu ile Topuz, kurtarılamadı. Nuhcan Çevik de dün sabah yaşamını yitirdi.

        Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin´de toprağa verildi. Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik´in cenazesi ise Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi´ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Sağlam´ın genel durumunun iyiye gittiği, aldığı darbeden dolayı gözünden ameliyat edildiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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