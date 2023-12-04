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        Uyuşturucu hükümlüsü, yangın merdiveninden kaçarken yakalandı

        SAMSUN'da'uyuşturucuticareti yapmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., yangın merdiveninden kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:50
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        Uyuşturucu hükümlüsü, yangın merdiveninden kaçarken yakalandı
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        SAMSUN'da'uyuşturucuticareti yapmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., yangın merdiveninden kaçarken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde saklanan, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.'yi takibe aldı. Operasyon sırasında polisi fark eden H.E., yangın merdivenine çıkarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, müdahale edip, H.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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