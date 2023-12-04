Uyuşturucu hükümlüsü, yangın merdiveninden kaçarken yakalandı

SAMSUN'da'uyuşturucuticareti yapmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., yangın merdiveninden kaçarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde saklanan, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.'yi takibe aldı. Operasyon sırasında polisi fark eden H.E., yangın merdivenine çıkarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, müdahale edip, H.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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