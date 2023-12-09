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        Samsunspor - Kasımpaşa maçının ardından

        Samsunspor,Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:10
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        Samsunspor - Kasımpaşa maçının ardından
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        Samsunspor,Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

        Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Son haftalarda ve son aylarda görmüş olduğum en iyi 30 dakikaydı. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Rakibin pozisyona girmesini engelledik. Çok uzun bir yoldayız. Sadece bir galibiyet aldık. Çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Hafta içerisinde kupa maçıyla birlikte 3 galibiyet aldık. Güzel bir hafta geçirdik. Geldiğimde takımın bir resmine baktım. Önemli olan şimdiki resim değil, ligin sonundaki çerçevedir. Bu zamanda yapmamız gereken şey kesinlikle çok çalışmak ve geriye doğru değil, ileriye bakmak" dedi.

        Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Gisdol, haftaya oynayacakları Trabzonspor maçını da değerlendirdi. Gisdol, "Çok zor bir hafta geçirdik. 3 maç oynadık. Bugünün tadını çıkarmamız gerekiyor. Bugünden başlamak suretiyle takımı Trabzonspor maçına hazırlayacağız. Sadece taraftarlarımız için değil, kulüp için, oyuncularımız için ve benim için çok önemli olduğunu biliyorum. Şimdilik bu maçın galibiyetin tadını çıkaralım" diye konuştu.

        UĞURLU: SAMSUNSPOR, HÜCUM YAPMADAN YÜKSEK TOPLARLA KAZANDI

        Maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçın başlarında Samsunspor çok istekli ve coşkuluydu. Samsunspor'un yaptığı geçişlerle fazla pozisyon verdik. Galibiyetinden dolayı onları tebrik ediyorum. Savunma zafiyeti genel anlamda takımda olan bir şeydi. Eksikliklerimiz var. Onların üzerine giderek, daha kompakt oyunlarla performansımızı yukarıya çekebiliriz. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Yüksek topları alamadık. Samsunspor'un herhangi bir hücum organizasyonu yapmadan sadece uzun ve yüksek toplarla kazandığı bir maç oldu. Çok fazla çalışıp düzelteceğimiz şeyler var" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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