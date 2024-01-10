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        Eski milli futbolcu, formasını SMA hastası Havva için canlı yayında sattı

        SAMSUN'da, SMA Tip-1 teşhisi koyulan Havva Karataş'a (1) yardım için, eski milli futbolcu Celil Sağır, Samsunspor ve milli takım formalarını canlı yayında satışa çıkardı. Sağır, sağlanan geliri de Havva bebeğin hesabına aktardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:45
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        Eski milli futbolcu, formasını SMA hastası Havva için canlı yayında sattı
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        SAMSUN'da, SMA Tip-1 teşhisi koyulan Havva Karataş'a (1) yardım için, eski milli futbolcu Celil Sağır, Samsunspor ve milli takım formalarını canlı yayında satışa çıkardı. Sağır, sağlanan geliri de Havva bebeğin hesabına aktardı.

        Bafra ilçesinde Büşra-Fatih Karataş çiftinin bebeği Havva Karataş'a SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. İnşaat işçisi baba Fatih Karataş ve ev kadını Büşra Karataş çiftinin çocukları Havva Karataş için sosyal medyadan canlı yayın yapılıp yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Samsunspor ve milli takımın eski futbolcusu Celil Sağır da anlamlı destekle katıldı. Celil Sağır, giydiği Samsunspor ve milli takım formalarının gelirini Havva bebeğin tedavisinde kullanmak üzere açık artırmayla satışa çıkardı. Formaları İzmir'de yaşayan iş insanı satın aldı. Samsunspor formasına 35 bin, milli takım formasına da 30 bin TL ödendi. Formadan sağlanan geliri Havva bebeğin hesabına aktaran Celil Sağır, herkesi yardım yapmaya davet etti. Havva bebeğin annesi Büşra Karataş, Sağır'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

        Ayrıca Belçika'da yaşayan Türk vatandaşı Yüksel Tok da 1000 euro yardımda bulundu. Havva Karataş için, valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında yüzde 85'e ulaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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