19 Mayıs ilçesinde Filistin'e yardım için kermes düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Filistin’deki Müslümanlar için destek amacıyla Gazze Yararına Hayır Çarşısı adıyla yardım kermes düzenlendi.

19 Mayıs Kudüs Platformu ve 19 Mayıs İHH Derneği tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda hazırlanan kermesin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Kermeste satışa sunulan yiyecekler, içecekler ve kıyafetlerden elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amaçlı gönderileceği belirtildi.

Açılışa katılan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için hayır çarşısı düzenledik. Destek olanlara teşekkür ediyorum. Filistin'de çok sayıda insan şehit oldu. Bu zulme sessiz kalmak istemedik. İsrail'in insanlık dışı saldırılarını lanetliyor, Filistinli kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Amacımız bir nebze de olsa onların yaralarına merhem olmak ve bu acıyı diri tutarak farkındalık oluşturmak." dedi.

İHH Dernek Başkanı Alaattin İmamoğlu ise "Filistin-Gazze için düzenlenen bu yardım kermesi, 19 Mayıs halkının dayanışma ve desteğiyle büyük bir önem taşıyor. Etkinlik, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplanacak yardımlarla Filistin'e umut olmayı hedefliyor. Kermesimiz 15 Ocak tarihine kadar devam edecek." diye konuştu.