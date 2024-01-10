Spor yazarları Beşiktaş'ın Rizespor galibiyetini değerlendirdi

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''EN DOĞRU KARARLARDAN BİRİ'' Sinan Vardar: ''Tabii ki galibiyeti getiren, takıma en önemli katkıyı sağlayan Semih'i bir kez daha kutluyorum. Üst üste 3 maçtır gol atıyor Semih. Alkışlamak lazım. Semih Kılıçsoy, 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in kırdığı rekorun ardından üst üste 3 Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Sayın Başkan Arat ve yönetim kurulunun göreve geldikten sonra yaptıkları en önemli işlerden bir tanesi, böylesine kıymetli bir genç yeteneğin Semih Kılıçsoy'un kontratını 2028 yılına kadar uzatmaları oldu. En doğru verilmiş kararlardan bir tanesi. Kendilerini bir kez daha tebrik ederim.'' [Fotomaç]

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''ÖNEMLİ BİR HAZİNEYE SAHİP'' Ali Gültiken: ''Zorlu ve sıkıntılı süreçler bazen önemli fırsatları da ortaya çıkartır. Özellikle dönüp altyapımda genç oyuncularda neyim var diye bakarsınız. Beşiktaş, dönüp baktığında önemli bir hazineye sahip olduğunu gördü. Demir Ege ve Semih gibi iki önemli pırıl pırıl parlayan yıldızı kazanma şansını yakaladı. Dün bunun coşkusunu da sonuna kadar yaşadı. Demir Ege'nin önemli bir maestro ve kaliteli ayaklarının güzel bir resitalini izledik. Son 3 maçtır skora imza atan Semih'in takıma getirdiği büyük bir dinamizm var. Skora yaptığı büyük katkı, Beşiktaş'ı tekrardan heyecanlandırdı ve ümitlendirdi. Şu anda kaybedilen sezonun en büyük kazancı, bu iki genç yetenek olarak görülüyor.'' [Sabah]