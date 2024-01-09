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        Terme'de yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:58
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        Terme'de yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Samsun'un Terme ilçesinde 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonundaki toplantıya mahalle muhtarları ile belediye birim müdürleri katıldı.

        Maytalman ve Kılıç, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.

        Toplantıda devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirten Kılıç, "Belediyemizle mahallelerimiz arasında en önemli bağı kuran kıymetli muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çözüm önerileri üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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