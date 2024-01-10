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        Havza'da sağlık turizmi çalışması

        Samsun Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesinde sağlık turizminin potansiyelinin tespiti amacı ile toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:30
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        Havza'da sağlık turizmi çalışması
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        Samsun Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesinde sağlık turizminin potansiyelinin tespiti amacı ile toplantı düzenlendi.

        Havza Belediye Başkanlığında düzenlenen toplantıda kaplıca suyunun tahlil raporu ve özellikleri, Havza’da hizmet veren yaşlı bakım merkezinin yaşlı turizminin geliştirilmesine verebileceği katkı, Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ile Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Macaristan’dan davet edilecek kaplıca turizmi kapsamında kuruluşların katılımıyla çalıştay gerçekleştirilmesi, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından özellikle kaplıca suyunun kullanılacağı ve sağlık turizmi kapsamında pazarlanabilecek tedavi paketlerinin hazırlanmasına ve tedavi paketlerinin EMİTT Turizm Fuarı'nda ve Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi’nde tanıtılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza’da termal ve sağlık turizmi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu konuda elimizdeki mevcut termal suyun artırılması için sondaj çalışmaları yapıldı ve olumlu sonuçlar aldık. Termal suları ile yaklaşık 2 bin yıldır şifa dağıtan Havza'nın turizmden özellikle termal sağlık turizminden alacağı payı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Havza'nın tarih, doğa ve termal turizm potansiyelinin sağlık turizmi ile birleşmesi bizler ve ilçemiz için önemli. Bu konunda Havza Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”dedi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza'nın termal turizmden aldığı payın artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlçedeki potansiyelin harekete geçirilmesi ile Havza termal ve sağlık turizminde adından söz ettiren bir ilçe olacaktır." dedi.

        Canik Kaymakamı ve Samsun Vali Yardımcısı Vehbi Bakır ise il genelinde turizmin geliştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Samsun Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm Dr. Kemal Serhan Sandıkçı’nın da katıldığı toplantı sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.

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