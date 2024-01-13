Samsunspor - TOFAŞ: 87-86

SALON:Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün, Kyser 8, Bora Satır 3, Crawford 17, Levi 24, Yunus Emre Akkaya, Henry 10, Mooney 13, Göktuğ Baş 12

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Prewitt 12, Homesley 22, Batın Tuna, Tolga Geçim, J.J. Obrien 18, Luke Maye 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum

1´İNCİ PERİYOT: 13 - 21

İLK YARI: 47 - 46

3´ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 71

Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 16´ncı hafta mücadelesinde Samsunspor, TOFAŞ´ı 87-86´lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Samsunspor´dan Levi oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 3´üncü galibiyetini aldı.