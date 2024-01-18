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        Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede

        SAMSUN'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:30
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        Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede
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        SAMSUN'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, adliyeye sevk edildi.

        İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, içkili olan Kemal Çakır, oturdukları apartmanın çatısına çıkıp, kavgalı olduğu ağabeyi Ahmet Çakır'a ait antene zarar vermek istedi. Durumu fark eden Ahmet Çakır da çatıya çıkıp kardeşine engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşen Kemal Çakır, başını yere çarpıp ağır yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Çakır, kurtarılamadı. Dün, 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ahmet Çakır, bugün emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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