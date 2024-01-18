Arbedede 5 metreden düşen kardeşi ölen ağabey, 'kasten öldürme'den adliyede SAMSUN'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, adliyeye sevk edildi.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, içkili olan Kemal Çakır, oturdukları apartmanın çatısına çıkıp, kavgalı olduğu ağabeyi Ahmet Çakır'a ait antene zarar vermek istedi. Durumu fark eden Ahmet Çakır da çatıya çıkıp kardeşine engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşen Kemal Çakır, başını yere çarpıp ağır yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Çakır, kurtarılamadı. Dün, 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ahmet Çakır, bugün emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.