Çarşamba'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kızılot Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen B.D. (53) ile H.S. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, üzerinde taşıdığı tabancayla H.S'ye ateş açtı.
Yaralanan H.S, yakınları tarafında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaçan B.D'nin yakalanması için Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.