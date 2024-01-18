Samsun'da uyuşturucu ve tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler aldıkları istihbaratı değerlendirerek E.K'nin iş yeri ve evinde yaptıkları aramada, 9 sentetik ecza, 3 bin 540 doldurulmuş makaron, 5 kilogram kıyılmış açık tütün, 5 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.