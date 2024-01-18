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        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri mehter takımı kurdu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, lise öğrencilerinin katılımıyla mehter takımı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:25
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        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri mehter takımı kurdu
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, lise öğrencilerinin katılımıyla mehter takımı oluşturuldu.

        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin katılımıyla mehter takımı oluşturulması amacıyla okulun tarih öğretmeni Şükran Özel ve müzik öğretmeni Uğur Tütüncü öncülüğünde 2 ay önce çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 21 öğrencinin katılımıyla Tekkeköy Halk Eğitimi Merkezince açılan kursta, mehter takımında kullanılan enstrümanların kullanılabilmesi için Gençlik Merkezinde çalışmalara başlandı.

        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı, ilk gösterilerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde sergilemeyi planlıyor.

        Tütüncü, mehter takımı oluşturmak hayali bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin en genç mehter takımı olabiliriz. İyi gidiyoruz, inşallah daha iyi projelerde güzel günler göreceğiz." dedi.

        Özel ise gençlere tarihi, milli, kültürel değerleri tanıtmak amacıyla mehter takımı kurmak istediklerini anlatarak, "Öğrencilerimiz verimli şekilde vakit geçirirken, manevi değerlerini tanımış olacaklar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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