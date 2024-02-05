Samsun´da sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı: 4 gözaltı

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen husumetlileri Cevdet G.´yi pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K.T., E.T. B.Ç. ve B.B., hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen ve önceden aralarında husumet bulunan Cevdet G.´ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G.´nin baldırından yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.