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        Samsun´da sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı: 4 gözaltı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen husumetlileri Cevdet G.´yi pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:00
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        Samsun´da sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı: 4 gözaltı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen husumetlileri Cevdet G.´yi pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K.T., E.T. B.Ç. ve B.B., hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen ve önceden aralarında husumet bulunan Cevdet G.´ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G.´nin baldırından yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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