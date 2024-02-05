Samsun'da silahla oynarken arkadaşını başından yaralayan kişi tutuklandı

İş yerinde bulunan Birkan Ç'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınmış, ağır yaralanan M.Ş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan Birkan Ç. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, diğer 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemeleri tamamlanan, Birkan Ç. ile K.A.A, (17) E.E.E, (18) K.A.A. (17) ve S.K. (18) adliyeye sevk edildi.

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