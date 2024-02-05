Samsun'da silahla oynarken arkadaşını başından yaralayan kişi tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı 17 yaşındaki arkadaşı M.Ş'yi ağır yaralayan Birkan Ç. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı 17 yaşındaki arkadaşı M.Ş'yi ağır yaralayan Birkan Ç. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemeleri tamamlanan, Birkan Ç. ile K.A.A, (17) E.E.E, (18) K.A.A. (17) ve S.K. (18) adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan Birkan Ç. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, diğer 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.
Yenicami Mahallesi'nde boş bir iş yerinde alkol alan gruptakilerden Birkan Ç. oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan M.Ş'yi kafasından yaralamıştı.
İş yerinde bulunan Birkan Ç'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınmış, ağır yaralanan M.Ş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
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