Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da silahla oynarken arkadaşını başından yaralayan kişi tutuklandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı 17 yaşındaki arkadaşı M.Ş'yi ağır yaralayan Birkan Ç. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da silahla oynarken arkadaşını başından yaralayan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı 17 yaşındaki arkadaşı M.Ş'yi ağır yaralayan Birkan Ç. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Emniyetteki işlemeleri tamamlanan, Birkan Ç. ile K.A.A, (17) E.E.E, (18) K.A.A. (17) ve S.K. (18) adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan Birkan Ç. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, diğer 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

        Yenicami Mahallesi'nde boş bir iş yerinde alkol alan gruptakilerden Birkan Ç. oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan M.Ş'yi kafasından yaralamıştı.

        İş yerinde bulunan Birkan Ç'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınmış, ağır yaralanan M.Ş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Samsun'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hüküm...
        Samsun'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hüküm...
        Samsun'da hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Samsun'da hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        AK Partili Karaaslan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü m...
        AK Partili Karaaslan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü m...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan "Miraç Kandili" mesajı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan "Miraç Kandili" mesajı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı