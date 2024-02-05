Samsun'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç'yi (35) ilçe merkezinde yakaladı.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında ceza kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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