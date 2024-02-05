Tabancayla oynarken arkadaşını başından vurdu; 1 yaralı, 4 gözaltı (2)

Bu arada olayda yaralanan Musap Ş.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Samsun´un Alaçam ilçesinde Birkan Ç.´nin (23), arkadaşlarıyla birlikte içki içerken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan Musap Ş. (17) başından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Kürşat A., Emir E. ve Sudenur K., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Birkan Ç. ise tutuklandı.

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