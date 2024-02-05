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        AK Partili Karaaslan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:58
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        AK Partili Karaaslan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan iki büyük depremin 11 ilde 14 milyon insanı etkilediğini bildirdi.

        Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kadrolarıyla harekete geçtiğini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Elli binden fazla canımızı yitirdiğimiz, büyük yıkımın yaşandığı depremlerin acısı hafızalarımızda ve yüreklerimizde ilk günkü gibi tazedir. 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiş, deprem bölgesindeki çalışmalar AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve gönüllüler tarafından gece gündüz aralıksız sürdürülmüştür. Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm milletimiz yardım faaliyetlerine katılmış, afet sonrası oluşan ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi, yaraların bir an önce sarılması için seferberlik ruhuyla çalışmalar yapılmıştır. Amasya'dan Ardahan'a, Samsun'dan Muğla'ya tüm Türkiye 'bir canı daha nasıl kurtarabilirim, bir hayata daha nasıl dokunabilirim' diye mücadele vermiş, asrın birlikteliğini sergilemiştir. Ülke olarak bu süreçte zorlu bir imtihan vermiş olsak da devlet millet dayanışmasıyla en zor günler geride kalmıştır."

        Deprem konusunun Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna ve bu gerçeği göz ardı etmeden şehirlerin planlanması gerektiğine dikkati çeken Karaaslan, şu ifadelere yer verdi:

        "Kentsel dönüşümle yapı stoğunun yenilenmesi en önemli önceliğimizdir. Bu acıların bir daha asla yaşanmaması için bir yandan sahada mevcut yapılarla ilgili çalışmaları yürütürken bir yandan da hukuki düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. 2012'de 'bedeli ne olursa olsun' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm hamlesiyle ülkemizin dört bir yanında 2,2 milyon bağımsız bölümün dönüşümü sağlanmıştır. Deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak ve afetten etkilenen vatandaşlarımızı bir an önce sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak için sahada çalışmalar aralıksız sürmektedir. Deprem bölgesi genelinde bu ay 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecektir. 2 ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutun tesliminin tamamlanması, yıl sonuna kadar ise 200 bin evin teslimi planlanmaktadır. Şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyası için gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Deprem başta olmak üzere her türlü afete ve riske karşı dirençli şehirler hedefiyle ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz."

        Karaaslan, mesajında, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anarken acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Halen tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Allah ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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