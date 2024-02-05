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        Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği'nden "Kültür ve Kaz Gecesi" etkinliği

        Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği tarafından "Kültür ve Kaz Gecesi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:17
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        Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği'nden "Kültür ve Kaz Gecesi" etkinliği
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        Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği tarafından "Kültür ve Kaz Gecesi" programı düzenlendi.

        Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Yaver Cengiz, 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen etkinliği bu yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Cengiz, deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

        Birliktelik mesajı veren Cengiz, "Kars, Ardahan, Iğdır olmak üzere üç şehrin insanları olarak aynı hemşehri derneği altında bir aradayız. Bunu başardığımıza göre ırk, mezhep, dil, renk, görüş, ideoloji her ne derseniz deyin bizi farklı gösteren meselelerin, eğer saygı ve hoşgörüyle yaklaşırsak, aslında bizleri ayıramadığını görürüz." dedi.

        Etkinlikte, Kars ve Ardahan yöresine özgü tuzlanıp soğukta kurutulan kaz etiyle yapılan yemek servis edildi, Kafkas oyunları sahnelendi, türküler seslendirildi.

        Programa, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Adem Güney, AK Parti Atakum Belediye Başkanı Adayı Özlem Maraş, Samsun Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sıddık Alagöz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Deniz Ekinci katıldı.

        Programın sonunda Derneğe katkıda bulunan katılımcılara plaket taktim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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