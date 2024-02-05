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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:07
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 240 litre etil alkolü ele geçirdi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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