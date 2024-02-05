Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 240 litre etil alkolü ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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