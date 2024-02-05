Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Çalışmalarda, basit yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan aranması bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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