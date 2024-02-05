Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çalışmalarda, basit yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan aranması bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda ekipler, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 19 kesici alet ele geçirdi.
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