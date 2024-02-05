Samsun'da silahla oynayan kişi arkadaşını ağır yaraladı

Birkan Ç. ile iş yerinde bulunan K.A.A (17), Emir E.E. (18) ve Sudenur K. (18) emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki boş iş yerinde alkol alan bir grup gençten Birkan Ç. (23), oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan M.Ş'yi (17) kafasından yaraladı.

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