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        Samsun'da silahla oynayan kişi arkadaşını ağır yaraladı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı arkadaşını yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 00:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:49
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        Samsun'da silahla oynayan kişi arkadaşını ağır yaraladı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı arkadaşını yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki boş iş yerinde alkol alan bir grup gençten Birkan Ç. (23), oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan M.Ş'yi (17) kafasından yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.Ş'yi Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        M.Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Birkan Ç. ile iş yerinde bulunan K.A.A (17), Emir E.E. (18) ve Sudenur K. (18) emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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