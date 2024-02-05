Samsun'da silahla oynayan kişi arkadaşını ağır yaraladı
Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı arkadaşını yaralayan kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde silahla oynarken birlikte alkol aldığı arkadaşını yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki boş iş yerinde alkol alan bir grup gençten Birkan Ç. (23), oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan M.Ş'yi (17) kafasından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.Ş'yi Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
M.Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Birkan Ç. ile iş yerinde bulunan K.A.A (17), Emir E.E. (18) ve Sudenur K. (18) emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
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