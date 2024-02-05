Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 1,7 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 radar tespit cihazı ve 1 bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 kişiye toplamda 29 bin 512 lira idari para cezası kesildi.
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