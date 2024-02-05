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        Tabancayla oynarken arkadaşını başından vurdu; 1 yaralı, 4 gözaltı

        SAMSUN´un Alaçam ilçesinde Birkan Ç.´nin (23), arkadaşlarıyla birlikte içki içerken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan Musap Ş. (17) başından yaralandı. Olayla ilgili Birkan Ç.´nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:40
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        Tabancayla oynarken arkadaşını başından vurdu; 1 yaralı, 4 gözaltı
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        SAMSUN´un Alaçam ilçesinde Birkan Ç.´nin (23), arkadaşlarıyla birlikte içki içerken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan Musap Ş. (17) başından yaralandı. Olayla ilgili Birkan Ç.´nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam Alaçam ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi´nde meydana geldi. U.E., boş olan dükkanında arkadaşları Musap Ş. (17), Kürşat A. (17), Emir E.(18) ve Sudenur K. (18) ile içki içmeye başladı. Bu sırada Birkan Ç.´nin elindeki tabanca ateş aldı, karşısında oturan Musap Ç. başından vuruldu. Burnundan girip ensesinden çıkan mermiyle ağır yaralanan Musap Ç., ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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