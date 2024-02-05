Tabancayla oynarken arkadaşını başından vurdu; 1 yaralı, 4 gözaltı

SAMSUN´un Alaçam ilçesinde Birkan Ç.´nin (23), arkadaşlarıyla birlikte içki içerken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan Musap Ş. (17) başından yaralandı. Olayla ilgili Birkan Ç.´nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Alaçam ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi´nde meydana geldi. U.E., boş olan dükkanında arkadaşları Musap Ş. (17), Kürşat A. (17), Emir E.(18) ve Sudenur K. (18) ile içki içmeye başladı. Bu sırada Birkan Ç.´nin elindeki tabanca ateş aldı, karşısında oturan Musap Ç. başından vuruldu. Burnundan girip ensesinden çıkan mermiyle ağır yaralanan Musap Ç., ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.