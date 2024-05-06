Kızılırmak'a düşen hafriyat kamyonunun şoförü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Bafra ilçesi Asar mevkisinde meydana geldi. Çakıl ocağının servis yolunda Nurettin Şenocak’ın kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, Kızılırmak Nehri’ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, denizaltı kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nurettin Şenocak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.