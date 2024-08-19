Eğlence mekanı müdürünün pompalı tüfekle öldürüldüğü olayda bir tutuklama

SAMSUN’un Atakum ilçesinde pompalı tüfekle sırtından vurulan Ramazan Başaran’ın (54) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuz Kılıç, tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos’ta Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenme mekanına giden F.G., Y.K., Oğuz Kılıç ve H.İ., içki içip eğlendikten sonra hesap nedeniyle tartışma yaşadı. İş yeri çalışanlarıyla arbede yaşayan grup, dışarı çıkarıldı. Kavga, eğlence mekanının dışında da devam etti. Bu sırada eğlence mekanının müdürü Ramazan Başaran, F.G.’yi sağ ayak bileğinden tabancayla yaraladı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanede tedaviye alındı. Başaran ise gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Ağustos tarihinde ise H.İ. ve Y.K., sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Mudanya sokak üzerinde yürüyen Başaran’ın yanında otomobille durdu. H.İ., otomobilden inip, pompalı tüfekle Başaran’ı ense ve sırtından vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Başaran, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede, hayatını kaybetti. H.İ. ve Y.K., olay yerinden otomobille kaçıp, başka bir yerde kendisini bekleyen Oğuz Kılıç ve C.K.’nin otomobiline bindi. Araç değişimi yapan şüpheliler, kayıplara karıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araç değişimi sırasında H.İ. ve Y.K.’yi bekleyen Kılıç’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.