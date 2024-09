Bakan Uraloğlu: Raylı sistemlerle akaryakıttan tasarruf ediyoruz (3)

'2023YILINDA DEMİR YOLLARINDA 27.1 MİLYON TON YÜK TAŞIDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’daki ‘Türkiye Buluşmaları’ ve ziyaretlerinin ardından sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla toplantı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen buluşmaya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'DARBE DÖNEMİNDE YAPILAN ANAYASA ARTIK YETMİYOR'

'22 YILLIK DÖNEMDE 32 TANE HAVALİMANI AÇTIK'

Ulaşımın aynı enerji, teknoloji ve iletişim gibi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla üretimin her safhasında hayatımızın her aşamasında bulunuyor. Biz son 22 yıllık dönemde AK Parti hükümetlerimizin döneminde 280 milyar dolarlık altyapı ulaşım, iletişim harcaması yaptık ve ben bunu dünyayı gezdiğimizde seyahat ettiğimizde veya ülkemizi ziyaret eden muhataplarımla konuştuğumuzda en gelişmiş ülkeler bile bu rakamlara gerçekten şaşırarak, hayret ederek bakıyorlar. Onun için bunları biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bakın 22 yıllık dönemde 32 tane havalimanı açtık. Yani her yıl 1,5 tane havalimanı açtık. Ya dile kolay. Ve İstanbul Havalimanı da Avrupa'nın en büyüğü dünyanın sayılılarından bir tanesi. Başka ne yaptık? Marmaray yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, biraz önce bahsettim, Çanakkale Köprüsü'nü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Filyos Limanı'nı, bir taraftan Kömürhan Köprüsü'nü, öbür taraftan Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Samsun'daki yaptıklarımızı biraz bahsettim, yine onlardan bahsetmiş olacağım. Bakın sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı ve sadece neredeyse bir elin parmakları kadar yani 7 tane ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Şu anda 77 ilimiz 29 bin 500 kilometre bölünmüş yolla birbirine bağlanmış durumda. Yine ülkemizi Avrupa'nın 6’ncı dünyanın 8’inci hızlı tren işletmecisi ülke haline getirdik. 2 bin 251 km hızlı tren hattı yaptık. Şu anda çalışmaları devam edenler var. Projelendirdiklerimiz var ve ihalesini planladıklarımız var. TÜRKSAT 6/A’yı uzaya gönderdik. 250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyorum. Parasını bir tarafa bırakın. Bakın Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının hayata geçirdiği dünyada uydu yapabilen 10 ülkeden bir tanesi haline geldik. Biz artık hem kendi ihtiyaçlarımızı güvenli bir şekilde karşılayacağız hem de dünyaya uydu pazarlayacağız” ifadelerini kullandı.