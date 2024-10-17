Samsun'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Altınyaprak Mahallesi Sertkaya 1'inci Sokak'ta Duran U'ya ait 55 ER 996 plakalı park halindeki otomobilde, elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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