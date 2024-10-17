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        Samsun'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

        Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:32
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        Samsun'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Altınyaprak Mahallesi Sertkaya 1'inci Sokak'ta Duran U'ya ait 55 ER 996 plakalı park halindeki otomobilde, elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bafra İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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