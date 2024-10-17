Samsun'da silah ticareti operasyonu; 4 şüpheliden 2'si tutuklandı (2)

Samsun’da silah ticareti operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.D. ve Y.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Musa Atik ve Bayram Usta ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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