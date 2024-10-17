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        Samsun'da silah ticareti operasyonu; 4 şüpheliden 2'si tutuklandı (2)

        ŞÜPHELİLERDEN2'Sİ TUTUKLANDISamsun'da silah ticareti operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:48
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        Samsun'da silah ticareti operasyonu; 4 şüpheliden 2'si tutuklandı (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN2'Sİ TUTUKLANDI

        Samsun’da silah ticareti operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.D. ve Y.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Musa Atik ve Bayram Usta ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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